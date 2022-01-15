Три человека погибли при пожаре в деревянном доме в Челябинской области

В Чебаркульском муниципальном районе Челябинской области в результате пожара в частном доме погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Трагедия произошла в деревне Половинка.

Три человека погибли при пожаре в Челябинской области © VK / "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск"

"По прибытии подразделений горел открытым пламенем дом на площади 25 квадратных метров. В 11:05 открытое горение было ликвидировано. При проливке и разборке пожара обнаружены трое погибших", — говорится в релизе.

Уточняется, что жертвами трагедии стали мужчина 1974 года и две женщины — 1985-го и 1947 года рождения. На место происшествия была направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причин произошедшего.