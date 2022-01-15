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Сыровар Сирота объяснил, как фермеры узнают о любовных желаниях коров

Он также оценил состояние сельского хозяйства и раскрыл, как робототехника поможет в развитии отрасли.

15 января, 11:48

Олег Сирота © LIFE

Олег Сирота и ведущие шоу "Дайте сказать!" © LIFE

Известный фермер Олег Сирота в эфире шоу "Дайте сказать!" рассказал о датчиках, которые способны показывать микрофлору и желания коров, а также прокомментировал нынешнее состояние сельского хозяйства.

"Электронный паспорт у коров существует уже, наверное, лет семь, в корову даже вставляют датчик. Она глотает такую таблеточку, которая показывает, какая у неё внутри микрофлора. Извините за подробность, есть даже датчик, когда она хочет любви. Что повышается, когда страсть? Пульс, температура. Согласно этим колебаниям и можно узнать", — рассказал сыровар.

Также фермер признался, что самой большой проблемой в фермерской отрасли является отсутствие молодёжи, которая считает, что в этом деле по-прежнему всё печально и кругом лапти и навоз. Однако Сирота назвал сельское хозяйство крутым делом. Он признался, что после изменений в образе будет работать над улучшением мнений о своей деятельности.

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"Вы знаете, ещё многое предстоит сделать. Сейчас идёт в мире четвёртая промышленная революция и переход к робототехнике. И я уверен, что, может быть, мы приобретём аграрных роботов, которые будут обрабатывать поля, и они сделают этот труд ещё более интеллектуальным. Сейчас уже появляются карты полей, которые показывают, где какой сорняк растёт. То есть это всё становится реальностью", — добавил сыровар.

Кроме того, собеседник оценил идею открытия курсов по тому, как стать фермером или предпринимателем, заметив, что предпринимателем нужно родиться.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать" Олег Сирота также раскрыл интересные данные о том, сколько получают трактористы в России и почему сельское хозяйство в нашей стране — один из самых прибыльных бизнесов. Смотрите полную версию по ссылке.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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