Грядки вверх: Как вертикальные фермы могут спасти земледелие в России

Первые вертикальные фермы появились в 1960-х годах. В 2021 году этот бизнес успешно развивается в Европе, США и Японии, а к 2028 году объём рынка сити-фермерства достигнет $21,15 млрд. В России направление начало развиваться в последние несколько лет, причём сити-фермы появляются не только в Москве, но и в регионах — например, в Новосибирске и Брянске.

Что такое вертикальные фермы?

Идея и сам термин принадлежат Диксону Деспанье — профессору микробиологии и общественного здравоохранения Колумбийского университета. В 1999 году он решил подсчитать, какое количество пищи можно вырастить традиционным тепличным методом на крышах нью-йоркских небоскрёбов. Результаты не обнадёжили — оказалось, что такие фермы, чья общая площадь превышала бы 50 тысяч квадратных метров, смогли бы прокормить только около 1000 человек. Тогда Деспанье спроектировал 30-этажную вертикальную ферму с искусственным освещением, гидропонными и аэропонными стеллажами, которая смогла бы прокормить 50 тысяч человек. Ферма-небоскрёб Деспанье осталась только в проекте, но она дала толчок развитию идеи вертикального земледелия.

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Преимущества вертикальной фермы

По мнению автора проекта "20 идей для развития России", главным преимуществом таких вертикальных ферм, или по-другому — сити-ферм, является улучшение качества продукции. Ведь, чтобы засеять урожай, не нужны гектары полей и лугов, для этого достаточно помещения, например, в центре Москвы. Когда продукция созреет, то она через пару часов может быть уже на столе ресторана, находящегося по соседству, или у вас дома. Будто вы гуляете по своему дачному участку или лесу, срываете огурец или ягоды и съедаете их свежими и созревшими. Получается, что продукция вертикальных ферм может поставляться до массового потребителя на пике естественной спелости. Таким образом, значительно улучшится вкус и полезность растительной пищи, снизится количество портящихся выбрасываемых продуктов. А в условиях современного мира с его постоянным ростом мегаполисов и необходимостью их прокормить история с сити-фермами ещё более актуальна.

Что можно выращивать на вертикальных фермах?

Качество овощей, как утверждают специалисты, зависит не от способа культивации, а от того, в каких условиях они росли. При этом не так важно, в искусственной или естественной среде. Выращивание в почве сильно зависит от изменчивых природных условий: температура воздуха может "скакать" в течение суток, а количество солнечных дней не всегда подходит для хорошего роста. Чтобы он был активнее, а урожай — больше, "традиционные" фермеры применяют минеральные или органические удобрения, которые в итоге придают овощам "пластиковый" вкус.

Одна из первых сити-ферм была построена в Новосибирске, в компании начали выращивать плодовые культуры: томаты и огурцы. Так появилась первая теплица площадью около 100 м² по технологии вегетарий, то есть с доступом солнца, с почвой на грядках. Там был капельный полив, поддержание температуры почвы, воздуха, влажности, углекислого газа. Автоматическое открытие всех форточек и управление. Запустили ферму в конце 2017 года, она работала всю зиму и перенесла мороз в -48 °C.

Технология позволяет выращивать многие культуры — зелень, перец чили, травы, клубнику, баклажаны. Среди ягод популярны также жимолость и земляника. К тому же можно культивировать цветы, например тюльпаны, нарциссы, герберы. И зелёный корм для животных.

Как внедрить технологии сити-ферм в России?

Несмотря на большое количество преимуществ технологии, в России существует всего несколько таких вертикальных ферм. Как отмечается в проекте "20 идей по развитию России", одной из главных проблем является дороговизна оборудования. Предпринимателю дешевле арендовать или купить участок земли и выращивать на огромной территории урожай, заниматься его перевозкой и продажей, чем на небольшой площади оборудовать сити-ферму. Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием вертикальных ферм. Если инициатива будет принята, то российские предприятия смогут быстро развиться на внутреннем рынке и, более того, экспортировать продукцию за рубеж.

Автор проекта надеется, что российские власти поддержат эти инициативы на законодательном уровне, тем самым помогут сельскому хозяйству страны совершить настоящий прорыв.