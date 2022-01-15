Нуланд: Серьёзная дискуссия с Россией по гарантиям безопасности пока не началась
Особенно играет роль желание российской стороны, чтобы данные соглашения "были юридически обязывающими", отметила замгоссекретаря США.
Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / ЕРА / Sarahbeth Maney / POOL
Во время переговоров между США и Россией по гарантиям безопасности обсуждались опасения двух сторон, но серьёзная дискуссия пока не началась. Об этом заявила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times.
"На данный момент мы лишь услышали [опасения] друг друга. Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы [начать] для попытки достигнуть соглашений", — сказала дипломат.
Особенно играет роль желание российской стороны, чтобы данные соглашения "были юридически обязывающими". В этой связи требуется больше времени, отметила Нуланд.
Ранее Нуланд увидела в кибератаке на сайты министерств Украины "российскую схему". По её словам, использованные методы напоминают случаи других приписываемых Москве хакерских атак.
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