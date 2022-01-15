Нуланд: Серьёзная дискуссия с Россией по гарантиям безопасности пока не началась

Во время переговоров между США и Россией по гарантиям безопасности обсуждались опасения двух сторон, но серьёзная дискуссия пока не началась. Об этом заявила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times.

"На данный момент мы лишь услышали [опасения] друг друга. Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы [начать] для попытки достигнуть соглашений", — сказала дипломат.

Особенно играет роль желание российской стороны, чтобы данные соглашения "были юридически обязывающими". В этой связи требуется больше времени, отметила Нуланд.