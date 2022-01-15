На Ямале врачи спасли беременную с коронавирусом и 100-процентным поражением лёгких
За жизнь Олеси больше месяца боролась целая команда медиков. К счастью, им удалось спасти жизнь будущей мамы и ребёнка. Сейчас женщина готовится к выписке.
Олеся и врачи рассказывают о том, как проходила борьба за жизнь © Telegram/Mash
На Ямале врачи спасли от коронавируса беременную пациентку со 100-процентным поражением лёгких. Об этом сообщает Mash. Олеся Манина заболела на 24-й неделе беременности. Из симптомов — высокая температура и одышка. Состояние будущей мамы стремительно ухудшалось, и через пять дней она оказалась в реанимации, где её ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.
"Пациентка наша училась дышать заново. Потихоньку. Сначала один-два своих вдоха, остальное аппарат ей давал. Очень сильно боялись за жизнь Олеси и за жизнь ещё не рождённого ребёнка. Но у нас всё обошлось, всё хорошо", — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Ноябрьской центральной городской больницы Елена Соболева.
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За жизнь Олеси на протяжении 37 дней боролась целая команда специалистов. Они собирали консилиумы и советовались с помощью телемедицины с коллегами из других больниц. К счастью, сейчас пациентку перевели для наблюдения в отделение патологии беременности перинатального центра. Самочувствие женщины хорошее, она готовится к выписке.
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