Ещё двух предполагаемых участников хакерской группировки REvil отправили в СИЗО

Ещё два предполагаемых хакера из группы кибервзломщиков REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег, отправлены в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, подозреваемые арестованы до 13 марта.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головачука Михаила, Хансвярова Руслана, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года", — отмечается в сообщении суда.

Арестованные фигуранты являются двумя из 14 участников организованного преступного сообщества REvil, задержанных правоохранителями при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России после обращения из США. Всех их подозревают в совершении неправомерного оборота средств платежей. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы и штрафа.