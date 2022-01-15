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Ещё двух предполагаемых участников хакерской группировки REvil отправили в СИЗО

По версии следствия, Хансвяров и Головачук — двое из 14 членов сообщества, которое занималось хищением средств с помощью вредоносного программного обеспечения. Ранее под стражу заключили двух других фигурантов.

15 января, 11:59
<p><em style="font-style: italic;">Подозреваемые Хансвяров и Головачук </em>© Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы</p>

Подозреваемые Хансвяров и Головачук © Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Ещё два предполагаемых хакера из группы кибервзломщиков REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег, отправлены в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, подозреваемые арестованы до 13 марта.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головачука Михаила, Хансвярова Руслана, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года", — отмечается в сообщении суда.

Тверской суд Москвы арестовал предполагаемых участников хакерской группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал предполагаемых участников хакерской группировки REvil

Арестованные фигуранты являются двумя из 14 участников организованного преступного сообщества REvil, задержанных правоохранителями при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России после обращения из США. Всех их подозревают в совершении неправомерного оборота средств платежей. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы и штрафа.

Как сообщал Лайф ранее, ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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