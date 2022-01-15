Ещё двух предполагаемых участников хакерской группировки REvil отправили в СИЗО
По версии следствия, Хансвяров и Головачук — двое из 14 членов сообщества, которое занималось хищением средств с помощью вредоносного программного обеспечения. Ранее под стражу заключили двух других фигурантов.
Подозреваемые Хансвяров и Головачук © Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы
Ещё два предполагаемых хакера из группы кибервзломщиков REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег, отправлены в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, подозреваемые арестованы до 13 марта.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головачука Михаила, Хансвярова Руслана, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года", — отмечается в сообщении суда.
Арестованные фигуранты являются двумя из 14 участников организованного преступного сообщества REvil, задержанных правоохранителями при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России после обращения из США. Всех их подозревают в совершении неправомерного оборота средств платежей. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы и штрафа.
Как сообщал Лайф ранее, ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.
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