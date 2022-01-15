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"Дженоа" уволила Шевченко с поста главного тренера через два месяца после назначения

При нём клуб из Генуи сумел одержать лишь одну победу в Кубке Италии и ни разу не набрал три очка в чемпионате страны.

15 января, 12:03

Андрей Шевченко. Фото © ТАСС / ЕРА / Alessandro Garafallo / POOL

Легендарный в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского клуба "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В клубе поблагодарили украинца за работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере. Добавим, что при Шевченко "Дженоа" одержала лишь одну победу за два месяца, обыграв в Кубке Италии клуб "Салернитана".

Легендарный украинский футболист Шевченко стал главным тренером "Дженоа"

Легендарный украинский футболист Шевченко стал главным тренером "Дженоа"

Андрей Шевченко был назначен главным тренером "Дженоа" 7 ноября. До этого он руководил сборной Украины, с которой смог дойти до четвертьфинала Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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