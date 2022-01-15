"Дженоа" уволила Шевченко с поста главного тренера через два месяца после назначения

Легендарный в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского клуба "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В клубе поблагодарили украинца за работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере. Добавим, что при Шевченко "Дженоа" одержала лишь одну победу за два месяца, обыграв в Кубке Италии клуб "Салернитана".