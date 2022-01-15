Smartavia обратилась к правоохранителям после сообщений о "минировании" самолётов
В настоящее время авиакомпания перешла к нормальному режиму работы, рейсы выполняются по расписанию.
Фото © Marcel Hohl
Авиаперевозчик Smartavia обратился в правоохранительные органы после ложных сообщений о минировании его самолётов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возможных фактах по заведомо ложным сообщениям о террористической угрозе, которые нарушают спокойствие пассажиров и негативно влияют на нормальную работу перевозчика", — подчеркнули представители Smartavia.
Авиаперевозчик добавил, что в настоящее время перешёл к нормальному режиму работы, рейсы выполняются по расписанию.
Напомним, что 14 января сотрудники правоохранительных органов начали проверку самолёта авиакомпании Smartavia в аэропорту Самары после информации о том, что якобы все воздушные суда данного авиаперевозчика заминированы.
Лайф сообщал, что ранее по России прокатилась волна "минирования" школ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
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