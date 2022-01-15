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Smartavia обратилась к правоохранителям после сообщений о "минировании" самолётов

В настоящее время авиакомпания перешла к нормальному режиму работы, рейсы выполняются по расписанию.

15 января, 12:07

Фото © Marcel Hohl

Авиаперевозчик Smartavia обратился в правоохранительные органы после ложных сообщений о минировании его самолётов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возможных фактах по заведомо ложным сообщениям о террористической угрозе, которые нарушают спокойствие пассажиров и негативно влияют на нормальную работу перевозчика", — подчеркнули представители Smartavia.

Авиаперевозчик добавил, что в настоящее время перешёл к нормальному режиму работы, рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, что 14 января сотрудники правоохранительных органов начали проверку самолёта авиакомпании Smartavia в аэропорту Самары после информации о том, что якобы все воздушные суда данного авиаперевозчика заминированы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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