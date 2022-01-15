Родные убитой в Казахстане россиянки называют причиной её смерти роковую случайность © Telegram / SHOT

Россиянка Мария Ким, погибшая в Казахстане в результате беспорядков, умерла из-за роковой случайности, "шальной пули", говорят родственники девушки. Воспоминаниями о дочери они поделились с телеграм-каналом SHOT.

"Прям возле банка там, на переходе, там и застрелили. Говорят, вроде бы какая-то "газель" заскочила на площадь. И из неё начали строчить из автомата. И попало... <...> В живот, сквозное. Шальная пуля, случайная", — рассказал отец Марии Валентин Мельников.

По словам свекрови погибшей, Евгении Ким, у девушки было всего одно пулевое ранение, это показало вскрытие. Она рассказала, что Марию довезли до дома после смены в кафе, однако, вероятно, не до самого подъезда.

"Она живёт в этом районе, прямо в эпицентре. Она прям вот [рядом со зданием администрации] жила. Может, действительно они довезли, просто она не успела дойти до дома. До подъезда же никто не развозит, правильно. Каких-то там, может быть, сто метров", — сообщила Евгения.

Женщина также отметила, что уже сообщила детям Марии о её смерти, к чему готовилась несколько дней. Евгения поделилась, что постаралась как можно мягче преподнести новость, приводя в пример мультик и объясняя, что мама всё равно всегда будет рядом. По её словам, малыши забывают о жутком событии во время игр и разговоров, но иногда начинают плакать.

"Она была отличным человеком. Самым отличным человеком на свете. Как мама она была вообще... Золотая мама", — поделился отец погибшей.

Он добавил, что до 16 лет Мария жила в Свердловской области, где профессионально занималась бегом и завоёвывала медали.

Как сообщал Лайф ранее, свекровь поделилась подробностями гибели многодетной россиянки во время протестов в Казахстане. По словам женщины, зачинщики протестов приехали в Тараз "непонятно откуда и вели себя агрессивно": нападали на людей, рушили витрины и стреляли в окна.