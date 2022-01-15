Первый мэр Владимира Игорь Шамов умер в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет ушёл из жизни первый мэр Владимира Игорь Шамов, который занимал пост главы города с начала 1990-х по 2002 год. Об этом сообщается на сайте мэрии.

"Возглавляя город на сломе эпох, в условиях острого бюджетного дефицита, Шамов проявил себя талантливым, масштабным, разносторонним руководителем и в то же время харизматичным и открытым в общении человеком. Он умел убеждать людей и не избегал диалога с жителями", — отмечается в опубликованном некрологе.

Уточняется, что прощание с Шамовым пройдёт во вторник, 18 января, с 10 до 12 часов дня в городском Доме культуры. Причина смерти экс-градоначальника не называется.

В 1990 году Игорь Васильевич Шамов был назначен первым президентом России Борисом Ельциным на должность руководителя владимирского исполкома. Год спустя он занял пост главы Администрации Владимира. На этот пост Шамов дважды избирался жителями города — в 1995 и 1997 году. За время его работы в городе отремонтировали более трети тепловых сетей и перевели ТЭЦ на газовое топливо. Шамов был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Святого Владимира III степени. В 2012 году ему присвоили звание "Почётный гражданин города Владимира".