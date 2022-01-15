Няня зарезанного в Кисловодске малыша была судима и жила под чужим именем
Алина, которую на самом деле зовут Елена, сожительствовала с очень странным типом. Именно его подозревают в расправе над ребёнком.
Фото © Instagram / СУ СК России по Ставропольскому краю
54-летний сожитель няни из Кисловодска, задержанный по подозрению в убийстве полуторагодовалого младенца, страдал эпилепсией. А сама няня скрывала, что была судима за кражу, и жила под двумя именами — Елена и Алина.
Как сообщает SHOT, в ночь на 15 января мужчина ушёл из дома и исчез и няня обратилась за помощью к соседям. Когда пропавшего нашли и привели домой, он вёл себя агрессивно, и Елене пришлось ночевать в соседской квартире.
Утром мать привезла малыша к воспитательнице, её встретил сожитель Елены-Алины и сказал, что та находится дома. Раньше "мужчина всегда был добр" к ребёнку, поэтому ничего не подозревающая родительница оставила младенца с ним и уехала на работу. Спустя некоторое время он, по версии следствия, расправился с ребёнком.
Задержали подозреваемого в квартире его матери на другом конце города, в тот момент мужчина был в неадекватном состоянии и попытался скрыться. Правоохранителям заявил, что он "царь и бог и должен был это сделать".
О том, что в Кисловодске сожитель няни зарезал полуторагодовалого малыша и бросил тело в подъезде, стало известно сегодня утром.
Лента новостей
Глава Минцифры Шадаев рассказал о планах запуска нового мобильного приложения "Госуслуги"
сегодня в 12:19
Фермер Сирота рассказал, как его предприятие выжило в первые волны пандемии коронавируса
сегодня в 12:17
Нуланд раскрыла планы США достичь деэскалации на Украине при помощи дипломатии
сегодня в 12:12
Комментариев: 0