Глава Минцифры Шадаев рассказал о планах запуска нового мобильного приложения "Госуслуги"
Этот сервис должен появиться уже весной текущего года, однако других подробностей руководитель ведомства не раскрыл.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ весной 2022 года планирует запустить новое мобильное приложение "Госуслуги". Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.
"Весной мы должны запустить новое мобильное приложение "Госуслуги", — цитирует Шадаева ТАСС.
Ранее Лайф рассказывал, что на "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов. Как отметил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, изменения, которые проводятся в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды.
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