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Глава Минцифры Шадаев рассказал о планах запуска нового мобильного приложения "Госуслуги"

Этот сервис должен появиться уже весной текущего года, однако других подробностей руководитель ведомства не раскрыл.

15 января, 12:19
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ весной 2022 года планирует запустить новое мобильное приложение "Госуслуги". Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

"Весной мы должны запустить новое мобильное приложение "Госуслуги", — цитирует Шадаева ТАСС.

В России испытают регистрацию граждан на "Госуслугах" через приложение

В России испытают регистрацию граждан на "Госуслугах" через приложение

Ранее Лайф рассказывал, что на "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов. Как отметил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, изменения, которые проводятся в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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