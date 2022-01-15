Глава Минцифры Шадаев рассказал о планах запуска нового мобильного приложения "Госуслуги"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ весной 2022 года планирует запустить новое мобильное приложение "Госуслуги". Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее Лайф рассказывал, что на "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов. Как отметил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, изменения, которые проводятся в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды.