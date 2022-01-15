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Сильный ветер разорвал баннер с Бандерой на здании обладминистрации в Тернополе

Пользователи Сети высмеяли случившееся, указав на сдувшийся патриотизм руководства области.

15 января, 12:56
<p>Порванный баннер с Бандерой © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/terpli" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тернопільські плітки</a></p>

Порванный баннер с Бандерой © Facebook / Тернопільські плітки

Сильный ветер порвал огромный баннер с изображением Степана Бандеры, вывешенный на здании областной администрации в Тернополе. Об этом сообщает УНИАН.

От портрета украинского националиста остался лишь лоб. Пользователи Сети высмеяли случившееся, заметив, что из-за ветра "сдулся патриотизм руководства области".

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Изображение Бандеры появилось на фасаде здания областной администрации в Тернополе в декабре 2021 года. Баннер даже попал в Книгу рекордов Украины из-за своих размеров — 20 на 11 метров.

Ранее Лайф рассказывал, как депутат Рады Илья Кива на камеру расстрелял портреты Бандеры и Гитлера. В конце ролика парламентарий прошёл к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину и возложил цветы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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