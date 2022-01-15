Сильный ветер разорвал баннер с Бандерой на здании обладминистрации в Тернополе

Сильный ветер порвал огромный баннер с изображением Степана Бандеры, вывешенный на здании областной администрации в Тернополе. Об этом сообщает УНИАН.

От портрета украинского националиста остался лишь лоб. Пользователи Сети высмеяли случившееся, заметив, что из-за ветра "сдулся патриотизм руководства области".

Изображение Бандеры появилось на фасаде здания областной администрации в Тернополе в декабре 2021 года. Баннер даже попал в Книгу рекордов Украины из-за своих размеров — 20 на 11 метров.