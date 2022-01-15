Сильный ветер разорвал баннер с Бандерой на здании обладминистрации в Тернополе
Пользователи Сети высмеяли случившееся, указав на сдувшийся патриотизм руководства области.
Порванный баннер с Бандерой © Facebook / Тернопільські плітки
Сильный ветер порвал огромный баннер с изображением Степана Бандеры, вывешенный на здании областной администрации в Тернополе. Об этом сообщает УНИАН.
От портрета украинского националиста остался лишь лоб. Пользователи Сети высмеяли случившееся, заметив, что из-за ветра "сдулся патриотизм руководства области".
Изображение Бандеры появилось на фасаде здания областной администрации в Тернополе в декабре 2021 года. Баннер даже попал в Книгу рекордов Украины из-за своих размеров — 20 на 11 метров.
Ранее Лайф рассказывал, как депутат Рады Илья Кива на камеру расстрелял портреты Бандеры и Гитлера. В конце ролика парламентарий прошёл к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину и возложил цветы.
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