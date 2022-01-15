Фермер Сирота объяснил, как импортозамещение помогло ему реализовать мечту © LIFE

Известный фермер Олег Сирота в эфире шоу "Дайте сказать!" поделился, как импортозамещение отразилось на российских фермерских сырах, и признался, что благодаря санкциям Запада смог реализовать свою мечту.

"Если мы говорим про сыры, то по фермерским сырам у нас всё круто. Мы уже достигли определённого импортозамещения, и в России уже даже привозили золотые медали наши коллеги-сыровары из города Королёва Московской области", — сказал Сирота, заметив, что эту награду сыровары получили на чемпионате мира, проходившем в Италии, в категории твёрдых сыров.

Предприятие Сироты же привезло бронзовые медали, так как с них сняли баллы за аромат. По словам фермера, россияне пока не очень любят ароматные сыры, которые для них пахнут носками. Однако сыровар признался, что по чуть-чуть, но аромат в свои товары они добавляют.

Сирота также заметил, что благодаря импортозамещению у него сбылась мечта, ведь, если бы не наложенные на Россию санкции, он бы вообще не стал заниматься производством сыров.

"Я бы работал программистом до сих пор. Хорошим или плохим, не могу сказать, неизвестно, как моя судьба бы сложилась. Но благодаря санкциям, благодаря импортозамещению я занят любимым делом. Мы создали несколько сотен рабочих мест в деревне, мы вспахиваем поля, вводим их в оборот. Я вижу, как создаются рабочие места на селе. И это я такой один, но я не уникальный совершенно, нас порядка 10 тысяч человек уехало из города в деревню предпринимателей, и они все стали заниматься разными видами: кто-то — сыром, кто-то — колбасой, кто-то — индейкой", — заключил фермер.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Олег Сирота также раскрыл интересные данные о том, сколько получают трактористы в России и почему сельское хозяйство в нашей стране — один из самых прибыльных бизнесов. Смотрите полную версию по ссылке.