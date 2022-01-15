НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фермер Сирота объяснил, как импортозамещение помогло ему реализовать мечту

На сегодняшний день в России с отечественными фермерскими сырами всё хорошо, и наши производители уже привозят золотые медали с чемпионатов мира, указал специалист.

15 января, 13:03

Олег Сирота © LIFE

Фермер Сирота объяснил, как импортозамещение помогло ему реализовать мечту © LIFE

Известный фермер Олег Сирота в эфире шоу "Дайте сказать!" поделился, как импортозамещение отразилось на российских фермерских сырах, и признался, что благодаря санкциям Запада смог реализовать свою мечту.

"Если мы говорим про сыры, то по фермерским сырам у нас всё круто. Мы уже достигли определённого импортозамещения, и в России уже даже привозили золотые медали наши коллеги-сыровары из города Королёва Московской области", — сказал Сирота, заметив, что эту награду сыровары получили на чемпионате мира, проходившем в Италии, в категории твёрдых сыров.

Предприятие Сироты же привезло бронзовые медали, так как с них сняли баллы за аромат. По словам фермера, россияне пока не очень любят ароматные сыры, которые для них пахнут носками. Однако сыровар признался, что по чуть-чуть, но аромат в свои товары они добавляют.

Сыровар Сирота раскрыл секреты своего удивительного похудения

Сыровар Сирота раскрыл секреты своего удивительного похудения

Сирота также заметил, что благодаря импортозамещению у него сбылась мечта, ведь, если бы не наложенные на Россию санкции, он бы вообще не стал заниматься производством сыров.

Фермер Сирота рассказал, как его предприятие выжило в первые волны пандемии коронавируса

Фермер Сирота рассказал, как его предприятие выжило в первые волны пандемии коронавируса

"Я бы работал программистом до сих пор. Хорошим или плохим, не могу сказать, неизвестно, как моя судьба бы сложилась. Но благодаря санкциям, благодаря импортозамещению я занят любимым делом. Мы создали несколько сотен рабочих мест в деревне, мы вспахиваем поля, вводим их в оборот. Я вижу, как создаются рабочие места на селе. И это я такой один, но я не уникальный совершенно, нас порядка 10 тысяч человек уехало из города в деревню предпринимателей, и они все стали заниматься разными видами: кто-то — сыром, кто-то — колбасой, кто-то — индейкой", — заключил фермер.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Олег Сирота также раскрыл интересные данные о том, сколько получают трактористы в России и почему сельское хозяйство в нашей стране — один из самых прибыльных бизнесов. Смотрите полную версию по ссылке.

Сыровар Сирота объяснил, как фермеры узнают о любовных желаниях коров

Сыровар Сирота объяснил, как фермеры узнают о любовных желаниях коров

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решила почти все задачи по импортозамещению. Глава государства отметил, что средства на эти цели затрачены немалые и результат хороший.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1