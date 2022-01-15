Митрополит Иларион призвал быть осторожными в период крещенских купаний

В связи с эпидемией коронавируса верующим стоит с осторожностью отнестись к крещенским купаниям и постараться в этом году избежать массового скопления людей при погружениях. Такое предупреждение сделал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушёл", — заявил священник в эфире телеканала "Россия 24".

Православные верующие отмечают Крещение Господне 19 января, а накануне вечером начинаются праздничные богослужения. В этот день христиане вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах Иордана.