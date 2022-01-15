Митрополит Иларион призвал быть осторожными в период крещенских купаний
Священник напомнил, что коронавирус до сих пор циркулирует в России и врачи предупреждают о вспышке "омикрона".
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В связи с эпидемией коронавируса верующим стоит с осторожностью отнестись к крещенским купаниям и постараться в этом году избежать массового скопления людей при погружениях. Такое предупреждение сделал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушёл", — заявил священник в эфире телеканала "Россия 24".
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Православные верующие отмечают Крещение Господне 19 января, а накануне вечером начинаются праздничные богослужения. В этот день христиане вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах Иордана.
А ранее доктор Мясников раскрыл, кому категорически противопоказано нырять в прорубь на Крещение. Здоровым людям нужно заранее подготовиться к данной процедуре, так как это своего рода удар по всему организму. По словам медика, без ряда дополнительных упражнений это будет сделать гораздо труднее.
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