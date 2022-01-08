Собор Пресвятой Богородицы: Как отмечают Святки и Бабьи каши в январские праздники, что можно и нельзя делать в эти дни Церковные и народные даты, которые популярны в России 8 января. 7 января, 21:40 Художник Карл Брюллов "Гадающая Светлана". Фото © Wikipedia

Собор Пресвятой Богородицы

В православной церкви, последователями которой является большинство россиян, на 8 января приходится большой церковный праздник — Собор Пресвятой Богородицы. Став логическим продолжением отмечаемого накануне Рождества, он посвящён не только Деве Марии, но и тем, кто по плоти был близок Христу. Именно поэтому праздник называют соборным.

В этот день почитают Иосифа Обручника, официального супруга Марии и земного отца Иисуса. Узнав о беременности Марии ещё до брака, Иосиф хотел отпустить девушку, чтобы по обычаям того времени её не забили камнями как распутницу. Но тогда ему явился архангел Гавриил, который, согласно Евангелию от Матфея, дал Иосифу такое наставление:

Икона "Собор Пресвятой Богородицы". Фото © Wikipedia

"Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их".

Помимо земных родителей Христа, в соборе упоминается и царь Давид, в роду которого, как считается, был рождён Иосиф, а также апостол Иаков — сводный брат Иисуса. Рождённый от первого брака Иосифа, он, по преданию, сопровождал отца и Марию во время их бегства в Египет из-за начавшихся гонений царя Ирода.

Святки

Фото © Public Domain

Святки — это праздничные дни, которые наступают сразу после Рождества Христова и длятся почти две недели, до самого Крещения. Этот по-настоящему затяжной праздник совместил в себе множество ещё дохристианских традиций. За это можно было быть даже отлучённым от Церкви. Так, за колядование, во время которого было принято одеваться в шкуры животных и ходить по соседям с песнями и плясками, можно было быть отлучённым от Святого причастия аж на шесть лет. Это правило было закреплено в постановлениях VI Вселенского собора:

"Прибегающие к волшебникам или другим подобным, чтобы узнать от них что-либо сокровенное, да подлежат правилу шестилетней епитимьи… пляски и обряды, совершаемые по старинному и чуждому христианского жития обряду, отвергаем и определяем: никому из мужей не одеваться в женскую одежду, не свойственную мужу; не носить масок".

Действительно, Святки существовали ещё задолго до пришествия христианства на Русь. Считается, во время их празднования восхвалялся славянский бог Святовит. Так в числе прочих имён величали верховного бога Перуна. В эти дни было принято не только колядовать, но и гадать.

Позднее, с приходом на Русь христианства, святочные празднования приобрели новый смысл. Даже происхождение названия праздника стали связывать с Рождеством. Считалось, что на Святки народ святит, то есть восхваляет появление Иисуса на свет. Согласно некоторым источникам, Святки именно с христианским смыслом было принято праздновать ещё в Византии. Считалось, что праздничное настроение должно быть у всех, даже у больных, нищих и заключённых. Отсюда берут начало и другие обычаи — посещение с едой и подарками больниц и тюрем в этот день или благотворительные обеды, на которых бедняки могли вдоволь поесть.

Бабьи каши

Художник Кирилл Викентьевич Лемох. Фото © Wikipedia

Ещё один праздник, который активно отмечали в древности в деревнях, также уходит корнями в дохристианский период. 8 января было принято чествовать повитух, или повивальных бабок, — знахарок, которые помогали женщинам во время родов. Им приносили щедрые подарки и приводили детей на благословение. В обязательном порядке на Бабьи каши беременной надо было сходить к повитухе. По сути, 8 января был своего рода старинным днём 8 Марта, так как в конечном итоге в избе у повивальной бабки собирались все женщины деревни.

После проведения всех обрядов для ещё не рожавших в доме повитухи накрывали большой стол. Женщины вели разговоры о жизни и мужьях. На стол подавали специально сваренную кашу из смеси проса и гречки, которая и дала название празднику. Каждая участница застолья обязательно должна была отведать хотя бы ложку. Считалось, что это обязательно принесёт прибавление потомства.

Что нельзя делать в день Бабьих каш?

Главный запрет в день Бабьих каш существовал на уборку по дому. И это неудивительно, ведь все заботы женщин в этот день были посвящены собственному здоровью и появлению на свет будущего потомства. Беременным в этот день нельзя было делать ровным счётом ничего. Под запрет подпадали даже относительно безобидное шитьё или вязание.

Празднование Бабиндена в селе Сенокос Толбухинского района Болгарии. Середина XX века. Фото © Wikipedia

А вот старьё, хлам и битую посуду в этот день из дома всё же лучше вынести. Считается, что это поможет почистить дом от нечисти и принесёт счастье.

В день Бабьих каш нельзя было покупать верёвку или варить кисель. В первом случае считалось, что кто-то из родных или близких удавится, во втором — быть покойнику в доме, но уже без конкретики.

Нельзя было в этот день оставлять без угощения гостей. Причём встречать их хлебом и солью считалось крайне благоприятной приметой. Чем богаче было угощение, тем богаче будет достаток весь год у хозяев.

Приметы на Бабьи каши

Главная примета этого дня также касалась пресловутой каши. Если она пригорала, то зима обещала быть снежной.

Вьюга и мороз в этот день предупреждали о ненастном лете. Появление вьюги, к слову, предвещали и кружащиеся в небе сороки. Активность пернатых, в частности несмолкаемое пение синичек, сулила ночные заморозки. Об этом могло свидетельствовать и красное небо после заката.

Авторы Марк Фернандес