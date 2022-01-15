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Экс-игрок сборной России Шатов будет тренироваться с "Уралом"

В ноябре он принял решение приостановить свою карьеру и покинул казанский "Рубин".

15 января, 13:17

Олег Шатов. Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов будет тренироваться на ближайших сборах с екатеринбургским "Уралом". Об этом Sport24 рассказал президент клуба Григорий Иванов.

"Шатов будет тренироваться с нами, потом будем решать", — заявил Иванов.

"Сделаю попытку вернуться": Экс-игрок сборной России Шатов приостановил карьеру

"Сделаю попытку вернуться": Экс-игрок сборной России Шатов приостановил карьеру

Ранее Лайф сообщал, что Олег Шатов приостановил свою карьеру и по обоюдному согласию расторг контракт с казанским "Рубином".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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