Экс-игрок сборной России Шатов будет тренироваться с "Уралом"

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов будет тренироваться на ближайших сборах с екатеринбургским "Уралом". Об этом Sport24 рассказал президент клуба Григорий Иванов.

"Шатов будет тренироваться с нами, потом будем решать", — заявил Иванов.