Экс-депутат Рады Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче Украины
По его утверждению, американские СМИ заявлениями о "войне" в Незалежной хотят лишь выдавить инвесторов и посадить Киев на западные кредиты, чтобы убить экономику страны.
Площадь Независимости. Фото © Shutterstock
США договорились с Россией о передаче Украины Москве. Об этом заявил бывший депутат Рады Борислав Розенблат.
"Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России", — сказал он в эфире телеканала "Наш".
Экс-парламентарий предрёк, что никакого вооружённого конфликта не случится, а американские СМИ заявлениями о "войне" в Незалежной хотят лишь выдавить инвесторов и посадить Киев на западные кредиты, чтобы убить её экономику перед уходом.
Ранее политолог Александр Дудчак объяснил Лайфу, зачем США нужна война на Украине. По его словам, Киев надеялся, что именно украинская сторона развяжет конфликт. Об этом говорит неготовность Незалежной к зимнему периоду.
Комментариев: 0