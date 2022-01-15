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Экс-депутат Рады Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче Украины

По его утверждению, американские СМИ заявлениями о "войне" в Незалежной хотят лишь выдавить инвесторов и посадить Киев на западные кредиты, чтобы убить экономику страны.

15 января, 13:18
<p><em style="font-style: italic;">Площадь Независимости. </em>Фото © Shutterstock</p>

Площадь Независимости. Фото © Shutterstock

США договорились с Россией о передаче Украины Москве. Об этом заявил бывший депутат Рады Борислав Розенблат.

"Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Экс-парламентарий предрёк, что никакого вооружённого конфликта не случится, а американские СМИ заявлениями о "войне" в Незалежной хотят лишь выдавить инвесторов и посадить Киев на западные кредиты, чтобы убить её экономику перед уходом.

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Ранее политолог Александр Дудчак объяснил Лайфу, зачем США нужна война на Украине. По его словам, Киев надеялся, что именно украинская сторона развяжет конфликт. Об этом говорит неготовность Незалежной к зимнему периоду.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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