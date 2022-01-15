Экс-депутат Рады Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче Украины

США договорились с Россией о передаче Украины Москве. Об этом заявил бывший депутат Рады Борислав Розенблат.

"Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Экс-парламентарий предрёк, что никакого вооружённого конфликта не случится, а американские СМИ заявлениями о "войне" в Незалежной хотят лишь выдавить инвесторов и посадить Киев на западные кредиты, чтобы убить её экономику перед уходом.