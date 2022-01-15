Депутат Белик счёл провокацией слова Нуланд о сценариях на случай "вторжения РФ" на Украину

Информационное давление в адрес Москвы повторяется многократно, отметил парламентарий. По его словам, подобными угрозами Вашингтон не сможет никого запугать.

Администрация США продолжает нагнетать истерию вокруг "грядущего нападения России на Украину". Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон подготовил 18 сценариев действий на случай "российского вторжения".

Парламентарий отметил, что подобными безосновательными выпадами США попросту засоряют информационное пространство. Всё это, по его словам, можно расценивать не иначе как провокации.

"Это информационное давление повторяется многократно, однако угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну. Мы уже научились с этим неплохо справляться", — цитирует RT Белика.

Он также добавил, что Россия не собирается нападать на Украину, как бы сильно этого ни хотели в США.