The Economist: Мир находится в шаге от войны США и Китая
Последний смертельный инцидент между великими державами, случившийся более 20 лет назад, удалось урегулировать, однако сейчас провернуть такую же историю будет крайне сложно, уверены журналисты.
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США и Китай сегодня находятся всего в шаге от военной катастрофы, и всему виной — авиация. Об этом говорится в материале, опубликованном The Economist.
Авторы издания напомнили, что с момента последнего смертельного столкновения между странами прошло более 20 лет. Тогда, в 2001 году, американский самолёт-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) над Южно-Китайским морем. Пилот истребителя погиб, а воздушное судно США c серьёзными повреждениями и 24 членами экипажа на борту без разрешения село на острове Хайнань.
"Задержание экипажа Народно-освободительной армией стало первым испытанием для Джорджа Буша, который был президентом менее трёх месяцев", — говорится в статье.
Задержанный экипаж освободили через 11 дней после извинений, принесённых американским послом Джозефом Прюэром. При этом доля удачи также сыграла свою роль в урегулировании конфликта. Буш поручил это дело тогдашнему госсекретарю Колину Пауэллу, способному принимать быстрые и эффективные решения. Он оградил переговорщиков от политики Вашингтона, указывается в материале, однако сейчас такую же историю провернуть невозможно из-за более пристального внимания СМИ и Конгресса. В Пекине также не готовы идти на уступки в случае острой ситуации, ведь обе стороны получают информацию из "хлёстких" онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые 20 лет назад преуменьшали реальное значение того события.
Эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен уверен, что КНР и США имеют разные мнения насчёт того, как можно избежать воздушных инцидентов. Если в Пекине настаивают на том, чтобы Вашингтон перестал отправлять свою авиацию к границам страны, то в США под "безопасностью" подразумевают "спокойное и предсказуемое поведение" при сближении истребителей. С 2021 года в воздухе было зафиксировано несколько опасных ситуаций между американскими и союзными самолётами с воздушными судами НОАК, и если ситуация приведёт к катастрофе, урегулировать её последствия будет очень сложно, заключается в статье.
Ранее журналист Le Monde Фрашон назвал три страны, где в 2022 году может начаться война. В список опасных регионов мира также вошла Украина. Интересно отметить, что во всех случаях косвенно или напрямую ситуации обостряют власти США.
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