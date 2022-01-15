По Сети гуляет фейк о том, что девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне решила поведать о "худшем свидании" с актёром. Пост, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, появился в сатирическом твиттер-аккаунте Le Cinéphiles.

"Он снял весь кинотеатр и заставил меня смотреть все эпизоды "Звёздных войн", при этом бегал вокруг меня со световым мечом, делая вид, что сражается с плохими парнями", — процитировал "Морроне" аккаунт.

Кроме того, в сообщении говорится, что Камила и Лео расстались, однако никаких подтверждений этой информации нет. Отметим, что впервые о новой девушке Ди Каприо заговорили ещё в 2017 году. В 2018-м папарацци наконец-то удалось застать пару вместе. Популярного актёра и Камилу познакомил Аль Пачино, который девушке приходится отчимом, а Лео — очень хорошим другом.