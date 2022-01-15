Актриса Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгёрл
Премьера фильма о супергероине DC Comics запланирована на 2022 год, картина выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.
Фото © Instagram / lesliegrace
Известная латиноамериканская актриса и певица Лесли Грейс опубликовала в "Инстаграме" фотографию в образе Барбары Гордон, также известной как Бэтгёрл. Звезда снялась в новом фильме Warner Bros. в роли героини расширенной вселенной DC.
"Я использую их ожидания против них самих. Это будет их слабостью. Не моей. Пусть все меня недооценивают. И, когда их бдительность ослабнет, а гордость обретёт силу, позволь мне надрать им задницы", — подписала снимок Грейс.
Премьера фильма о супергероине запланирована на этот год, картина выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. В экранизации комикса также снялись Джонатан Кимбл Симмонс, Брендан Фрейзер и Джейкоб Скипио. Сценаристом стала Кристина Ходсон, известная по фильмам "Хищные птицы" и "Бамблби", а режиссёрами выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла.
Ранее стало известно, что в новой серии комиксов DC у Чудо-женщины появилась девушка. Причём целуется супергероиня не с абы кем, а с сестрой Супермена, которого ранее изобразили бисексуалом.
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