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Защита аккаунтов на "Госуслугах" усилена из-за новой мошеннической схемы

Неизвестные пытаются восстановить пароли к учётным записям, чтобы украсть доступ к аккаунтам пользователей.

15 января, 14:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Служба поддержки портала "Госуслуги" усилила защиту аккаунтов в связи с появлением новой схемы мошенничества. Как уточнили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, данные пользователей находятся в безопасности.

"Служба поддержки портала "Госуслуги" усилила защиту аккаунтов пользователей, данные в безопасности", — говорится в релизе.

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На сайте Минцифры также уточняется, как правильно себя вести в случае подозрительного звонка. Чтобы не попасться на уловку мошенников, рекомендуется не сообщать никаких данных, не отправлять СМС с кодами и не менять пароль с помощью звонящего, лучше как можно скорее закончить разговор. Также следует сообщить о звонке в МВД или на горячую линию поддержки портала "Госуслуги".

Как сообщалось ранее, телефонные мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам на "Госуслугах". С помощью неё преступники могут по-разному воспользоваться полученной информацией, начиная от её продажи и заканчивая получением кредита и проведением сделок с имуществом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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