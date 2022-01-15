Защита аккаунтов на "Госуслугах" усилена из-за новой мошеннической схемы

На сайте Минцифры также уточняется, как правильно себя вести в случае подозрительного звонка. Чтобы не попасться на уловку мошенников, рекомендуется не сообщать никаких данных, не отправлять СМС с кодами и не менять пароль с помощью звонящего, лучше как можно скорее закончить разговор. Также следует сообщить о звонке в МВД или на горячую линию поддержки портала "Госуслуги".