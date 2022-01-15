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Спасатели в Волгоградской области за ночь вытащили из снежного плена 35 человек

В операции была задействована спецтехника — два снегоболотохода "Бобр" и КамАЗы.

15 января, 14:44
<p>Работа спасателей © <a href="https://34.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4657751" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Волгоградской области</a></p>

Работа спасателей © ГУ МЧС по Волгоградской области

Спасатели в Волгоградской области за минувшую ночь эвакуировали 35 человек, среди которых было шестеро детей, застрявших на дорогах из-за сильнейших снегопадов. Об этом сообщили в Комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности региона.

Помощь людям была необходима в СНТ "Русь", посёлках Ерзовка и Каменка Городищенского района, СНТ "Берёзка", посёлке Горная Поляна, а также дважды в посёлке Водный Советского района Волгограда. В спасательной операции была задействована спецтехника аварийно-спасательной службы — два снегоболотохода "Бобр" и КамАЗы аварийно-спасательной службы и Центра управления и связи.

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Спасатели оказывали помощь автолюбителям, оказавшимся в затруднительной ситуации, всю ночь. Кому-то просто помогали расчистить дорогу, а кого-то даже эвакуировали из застрявших машин, уточнили в региональном главке МЧС. В посёлке Водный сотрудники МЧС и ГИБДД практически вручную переместили застрявшие машины на обочину, а подоспевшая снегоуборочная техника расчистила часть дороги для организации реверсивного движения. Помимо личного автотранспорта и грузовиков на заснеженной дороге оказался рейсовый автобус, в котором находилась семья с пятилетним ребёнком. Спасатели принесли тёплую одежду для согрева малыша.

  • © ГУ МЧС по Волгоградской области
    © ГУ МЧС по Волгоградской области
  • © ГУ МЧС по Волгоградской области
    © ГУ МЧС по Волгоградской области
  • © ГУ МЧС по Волгоградской области
    © ГУ МЧС по Волгоградской области
  • Фото © ГУ МЧС по Волгоградской области
    Фото © ГУ МЧС по Волгоградской области

© ГУ МЧС по Волгоградской области

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"Все экстренные службы показали высокую эффективность и слаженность работы, сумели не допустить человеческих жертв", — сказано в сообщении ведомства.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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