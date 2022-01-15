Спасатели в Волгоградской области за ночь вытащили из снежного плена 35 человек

Спасатели в Волгоградской области за минувшую ночь эвакуировали 35 человек, среди которых было шестеро детей, застрявших на дорогах из-за сильнейших снегопадов. Об этом сообщили в Комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности региона.

Помощь людям была необходима в СНТ "Русь", посёлках Ерзовка и Каменка Городищенского района, СНТ "Берёзка", посёлке Горная Поляна, а также дважды в посёлке Водный Советского района Волгограда. В спасательной операции была задействована спецтехника аварийно-спасательной службы — два снегоболотохода "Бобр" и КамАЗы аварийно-спасательной службы и Центра управления и связи.

Спасатели оказывали помощь автолюбителям, оказавшимся в затруднительной ситуации, всю ночь. Кому-то просто помогали расчистить дорогу, а кого-то даже эвакуировали из застрявших машин, уточнили в региональном главке МЧС. В посёлке Водный сотрудники МЧС и ГИБДД практически вручную переместили застрявшие машины на обочину, а подоспевшая снегоуборочная техника расчистила часть дороги для организации реверсивного движения. Помимо личного автотранспорта и грузовиков на заснеженной дороге оказался рейсовый автобус, в котором находилась семья с пятилетним ребёнком. Спасатели принесли тёплую одежду для согрева малыша.









"Все экстренные службы показали высокую эффективность и слаженность работы, сумели не допустить человеческих жертв", — сказано в сообщении ведомства.