Постпред США при ОБСЕ Карпентер: В Европе зазвучал "барабанный бой войны"
Дипломат призвал европейские страны готовиться к возможной эскалации в регионе из-за ужесточения риторики.
Майкл Карпентер © osce.usmission.gov
Европа должна подготовиться к возможной эскалации, предупредил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер после переговоров с Россией в Вене по гарантиям безопасности. Его слова приводит Reuters.
"Сейчас мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанный бой войны звучит громко, а риторика ужесточилась", — отметил дипломат.
Карпентер при этом добавил, что Вашингтон предпочитает "путь диалога и деэскалации". По его заверению, США не допустят расширения сфер влияния или ограничения права стран выбирать собственные союзы.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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