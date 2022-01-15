Постпред США при ОБСЕ Карпентер: В Европе зазвучал "барабанный бой войны"

Европа должна подготовиться к возможной эскалации, предупредил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер после переговоров с Россией в Вене по гарантиям безопасности. Его слова приводит Reuters.

"Сейчас мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанный бой войны звучит громко, а риторика ужесточилась", — отметил дипломат.