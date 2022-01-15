Первый замглавы "Роскосмоса" Овчинников допустил привлечение частных инвестиций

"Роскосмос" при необходимости может выпустить облигации, чтобы привлечь частный капитал. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников на ютуб-канале "Роскосмос ТВ".

"Если будет такая потребность, то мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные и зарубежные инвестиции", — сказал он.

Овчинников подчеркнул, что кредитный рейтинг, который получил "Роскосмос", распространяется как на госкорпорацию, так и на некоторые дочерние предприятия. Кроме того, с помощью инвестиционных средств получится реализовать масштабные проекты, которые есть в планах "Роскосмоса".