Первый замглавы "Роскосмоса" Овчинников допустил привлечение частных инвестиций
Такие средства помогут реализовать масштабные проекты, планируемые госкорпорацией, отметил специалист.
Фото © Facebook / "Роскосмос"
"Роскосмос" при необходимости может выпустить облигации, чтобы привлечь частный капитал. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников на ютуб-канале "Роскосмос ТВ".
"Если будет такая потребность, то мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные и зарубежные инвестиции", — сказал он.
Овчинников подчеркнул, что кредитный рейтинг, который получил "Роскосмос", распространяется как на госкорпорацию, так и на некоторые дочерние предприятия. Кроме того, с помощью инвестиционных средств получится реализовать масштабные проекты, которые есть в планах "Роскосмоса".
Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает "пускового бума" в 2025–2026 годах. По его словам, Россия начнёт выводить на орбиту многоспутниковую группировку.
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