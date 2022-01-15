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ЕР: В 2022 году 800 вузов смогут провести приёмную кампанию онлайн

Зампред правительства Чернышенко поручил Минобрнауки протестировать суперсервис не позднее мая 2022 года.

15 января, 14:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В 2022 году 800 университетов России смогут провести дистанционную приёмную кампанию через сервис "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

"В этом году провести дистанционную приёмную кампанию смогут уже 800 высших учебных заведений. Суперсервис станет удобнее для абитуриентов", — сказано в записи.

В России утвердили порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

В России утвердили порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

В партии уточнили, что предлагали усовершенствовать работу сервиса именно с целью увеличения числа вузов, которым стала доступна подобная возможность. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки протестировать суперсервис, предварительно направив в вузы технические требования по организации работы, и постоянно взаимодействовать с ними перед стартом приёмной кампании не позднее мая 2022 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в 2022 году на портале госуслуг запустят три новых суперсервиса. Также в этом году власти будут расширять функционал уже имеющихся суперсервисов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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