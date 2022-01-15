ЕР: В 2022 году 800 вузов смогут провести приёмную кампанию онлайн

В 2022 году 800 университетов России смогут провести дистанционную приёмную кампанию через сервис "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

"В этом году провести дистанционную приёмную кампанию смогут уже 800 высших учебных заведений. Суперсервис станет удобнее для абитуриентов", — сказано в записи.

В партии уточнили, что предлагали усовершенствовать работу сервиса именно с целью увеличения числа вузов, которым стала доступна подобная возможность. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки протестировать суперсервис, предварительно направив в вузы технические требования по организации работы, и постоянно взаимодействовать с ними перед стартом приёмной кампании не позднее мая 2022 года.