Кристину Асмус разочаровало празднование Нового года в Дубае

Российская актриса и звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус поделилась с поклонниками в "Инстаграме" впечатлениями от встречи 2022-го в Дубае, опубликовав в соцсети новогодние фото. Фанаты наверняка не ожидали, что в посте актриса захочет поплакаться о жизни.

На одном из снимков звезда сидит в откровенном мини-платье, а на другом в нём же позирует босиком с туфлями на коленях. Но, несмотря на светящееся от счастья на снимках лицо, Асмус призналась, что Новый год в ОАЭ всё-таки пришёлся ей не по душе.

"Я встретила Новый год в Дубае! В тепле, в шикарном пятизвёздочном отеле, с семьёй. И это был один из самых необычных Новых годов в мире. Но, честно, мне хотелось домой. К снегу, собакам, нашей ёлке, хотелось оливье, курантов, целый день смотреть советские фильмы, самой готовить и доедать потом с утра", — пожаловалась она.