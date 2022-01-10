"Не приносит удовольствия": Янковский признался, как снимали ту самую сцену с Асмус в "Тексте"

31-летний Иван Янковский в последнем ютуб-интервью Надежде Стрелец ответил на самые актуальные вопросы. Обойти стороной фильм "Текст" было совершенно невозможно. Многим до сих пор не даёт покоя интимная сцена между Янковским и Кристиной Асмус, из-за которой разразился скандал огромных масштабов. Однако, по словам актёра, как бы ни казалось со стороны, снимать её было совсем не весело.

Фото © YouTube / Надежда Стрелец

"Момент был в книге, а значит, был важен и для кино, но для нас это был настоящий стресс. Режиссёр сразу решил, что дублёров не будет. Съёмки такого рода сцен не приносят удовольствия, ведь ты показываешь интимные вещи, поэтому на площадке было не весело и не радостно", — признался Янковский в видео. Он отметил, что не понимает, почему на его партнёршу вылилось столько негатива в Сети, ведь она просто выполняла свою работу, будучи профессиональной актрисой.

Фото © Вадим Тараканов / ТАСС

После выхода той самой сцены, которая больше походила на любительское порно, чем на фрагмент художественного фильма, Асмус и её мужа Гарика Харламова буквально затравили в соцсетях. Пользователи сомневались, что между актрисой и Янковским ничего нет, и обвиняли её в изменах. А к комику прикрепилось обидное прозвище Куколд, означающее рогоносца. Позднее Асмус добавила огня в костёр слухов, решив расстаться с мужем.

Фото © Instagram / ivanfilippovich, ydavydova и asmuskristina