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Эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО

По словам специалиста, переговоры по безопасности между Россией, Америкой и Североатлантическим альянсом не привели ни к какому результату.

15 января, 13:56

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

США и НАТО понимают только грубую силу — военную и экономическую, поэтому России нужно демонстрировать её для контрсдерживания Запада. Таким мнением поделился военный эксперт Константин Сивков в эфире передачи "Соловьёв Live".

По его словам, для этого Москве нужно информационное противоборство, развёртывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности и создание таких систем вооружения, которых нет сейчас в Европе и Америке и которые появятся там не скоро.

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"В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии "Армата", самолётов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия", — пояснил Сивков.

Он напомнил о торпеде "Посейдон" и ракете "Сармат". Эксперт призвал проводить больше испытаний этих вооружений. Кроме того, по его словам, необходимо создавать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызвать разрушительные последствия для противника.

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Сивков отметил, что переговоры по безопасности между РФ, США и НАТО не привели ни к какому результату, а западные элиты назвал непорядочными. Если Североатлантический альянс развёртывает у границы РФ войска, угрожающие самому существованию страны, то в ответ нужно производить оружие, "которое может создавать угрозу существованию западной цивилизации", уверен специалист.

Ранее Лайф рассказывал, что аналитик Владимир Оленченко увидел агрессию в возможном размещении ударных систем Запада на Украине. Появление таких объектов не носит представительский характер, как в случае с открытием посольства или консульства, отметил эксперт.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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