Эксперт Сивков назвал "Посейдон" и "Сармат" мегаоружием для уничтожения США и НАТО

США и НАТО понимают только грубую силу — военную и экономическую, поэтому России нужно демонстрировать её для контрсдерживания Запада. Таким мнением поделился военный эксперт Константин Сивков в эфире передачи "Соловьёв Live".

По его словам, для этого Москве нужно информационное противоборство, развёртывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности и создание таких систем вооружения, которых нет сейчас в Европе и Америке и которые появятся там не скоро.

"В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии "Армата", самолётов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия", — пояснил Сивков.

Он напомнил о торпеде "Посейдон" и ракете "Сармат". Эксперт призвал проводить больше испытаний этих вооружений. Кроме того, по его словам, необходимо создавать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызвать разрушительные последствия для противника.

Сивков отметил, что переговоры по безопасности между РФ, США и НАТО не привели ни к какому результату, а западные элиты назвал непорядочными. Если Североатлантический альянс развёртывает у границы РФ войска, угрожающие самому существованию страны, то в ответ нужно производить оружие, "которое может создавать угрозу существованию западной цивилизации", уверен специалист.