Журналист американской газеты The New York Times Питер Бейнарт обвинил американских политиков в лицемерии из-за соблюдений США доктрины Монро в то время, как ведутся переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Соответствующая статья опубликована на сайте газеты.

По его словам, Соединённые Штаты предпочитают осуждать другие страны, придерживающиеся американских принципов ради собственной безопасности. Речь идёт о подходе Вашингтона строить внешнюю политику по принципам сфер влияния.

"США проводят политику "сфер влияния" в своём полушарии уже почти 200 лет, ещё с тех пор, как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании Конгрессу заявил, что Соединённые Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав "распространить своё влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность", — подчеркнул Бейнарт.

Журналист отметил, что чиновники предыдущей администрации Белого дома часто ссылались на доктрину Монро, а правительство Байдена не стремится сворачивать экономическое принуждение находящихся в сфере интересов США стран. В пример автор привёл экономические санкции против Кубы.

"Вспомните эмбарго Вашингтона против Кубы, длящееся многие десятилетия. Официальные лица США могут заявлять, что цель эмбарго — продвижение демократии, но практически любое второе правительство в мире, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания", — заявил журналист.

Бейнарт сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики, высказываясь о переговорах по гарантиям безопасности, а также об урегулировании кризиса в Незалежной.

"Мексика, чья протяжённая граница со Штатами напоминает близость Украины к России, может публично не соглашаться с внешней политикой США, но она не может присоединиться к военному союзу с противниками США. Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде", — утверждает журналист.

Точно так же Вашингтон и Брюссель не могут давить на высокий уровень влияния России на постсоветском пространстве, уверен Бейнарт.