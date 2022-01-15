NYT: США показали своё лицемерие в диалоге с Россией
Чтобы оставить Украине реальную свободу, Вашингтон должен "проглотить сделку", которая бы молчаливо признала право вето за Москвой на военные союзы Незалежной.
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Журналист американской газеты The New York Times Питер Бейнарт обвинил американских политиков в лицемерии из-за соблюдений США доктрины Монро в то время, как ведутся переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Соответствующая статья опубликована на сайте газеты.
По его словам, Соединённые Штаты предпочитают осуждать другие страны, придерживающиеся американских принципов ради собственной безопасности. Речь идёт о подходе Вашингтона строить внешнюю политику по принципам сфер влияния.
"США проводят политику "сфер влияния" в своём полушарии уже почти 200 лет, ещё с тех пор, как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании Конгрессу заявил, что Соединённые Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав "распространить своё влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность", — подчеркнул Бейнарт.
Журналист отметил, что чиновники предыдущей администрации Белого дома часто ссылались на доктрину Монро, а правительство Байдена не стремится сворачивать экономическое принуждение находящихся в сфере интересов США стран. В пример автор привёл экономические санкции против Кубы.
"Вспомните эмбарго Вашингтона против Кубы, длящееся многие десятилетия. Официальные лица США могут заявлять, что цель эмбарго — продвижение демократии, но практически любое второе правительство в мире, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания", — заявил журналист.
Бейнарт сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики, высказываясь о переговорах по гарантиям безопасности, а также об урегулировании кризиса в Незалежной.
"Мексика, чья протяжённая граница со Штатами напоминает близость Украины к России, может публично не соглашаться с внешней политикой США, но она не может присоединиться к военному союзу с противниками США. Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде", — утверждает журналист.
Точно так же Вашингтон и Брюссель не могут давить на высокий уровень влияния России на постсоветском пространстве, уверен Бейнарт.
"Высшими приоритетами Америки должны быть предотвращение более масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина оставалась свободным обществом внутри себя. И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признаёт право вето России на военные союзы Украины для того, чтобы добиться этих приоритетов, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето", — резюмировал он.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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