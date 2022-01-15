Финансист Брагин предупредил, что ставки по вкладам в РФ будут расти меньшими темпами

Если в России стабилизируется ситуация с инфляцией, то с большой вероятностью ставки по вкладам и кредитам снизятся. Таким мнением поделился в беседе с агентством "Прайм" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

После того как Центробанк РФ ужесточил денежно-кредитную политику и увеличил ключевую ставку, глава регулятора Эльвира Набиуллина просигнализировала о продолжении данного тренда. На фоне этого в 2022 году, считает Брагин, ставки по вкладам будут расти меньшими темпами, чем увеличиваться ставка ЦБ.

Будут увеличиваться и кредитные ставки, причём таким же образом, как и по депозитам. По словам эксперта, это связано с тем, что активные действия Банка России могут в дальнейшем привести к замедлению инфляции и тогда будет снижаться ключевая ставка.

"Хотя, возможно, чуть сильнее, так как, во-первых, банки будут закладывать в них дополнительные риски, связанные в том числе с будущими колебаниями монетарных условий", — подчеркнул Брагин.