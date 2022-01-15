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Сборная России по биатлону выиграла эстафету на Кубке мира в Германии

По ходу всей гонки наши спортсмены демонстрировали хороший лыжный ход и прекрасную работу на огневом рубеже.

15 января, 14:41

Александр Логинов. Фото © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Мужская сборная России по биатлону стала победителем эстафеты 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В составе нашей команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Стоит отметить, что наша четвёрка с первого этапа показывала хороший лыжный ход, а также прекрасную стрельбу. Всего наша сборная взяла четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.

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Вторыми стали хозяева — сборная Германии, которая на последнем этапе максимально приблизилась к нашим спортсменам, однако не сумела додавить. Замкнули тройку лидеров представители команды Белоруссии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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