Сборная России по биатлону выиграла эстафету на Кубке мира в Германии
По ходу всей гонки наши спортсмены демонстрировали хороший лыжный ход и прекрасную работу на огневом рубеже.
Александр Логинов. Фото © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK
Мужская сборная России по биатлону стала победителем эстафеты 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
В составе нашей команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Стоит отметить, что наша четвёрка с первого этапа показывала хороший лыжный ход, а также прекрасную стрельбу. Всего наша сборная взяла четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.
Вторыми стали хозяева — сборная Германии, которая на последнем этапе максимально приблизилась к нашим спортсменам, однако не сумела додавить. Замкнули тройку лидеров представители команды Белоруссии.
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