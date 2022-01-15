Сборная России по биатлону выиграла эстафету на Кубке мира в Германии

Мужская сборная России по биатлону стала победителем эстафеты 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В составе нашей команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Стоит отметить, что наша четвёрка с первого этапа показывала хороший лыжный ход, а также прекрасную стрельбу. Всего наша сборная взяла четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.