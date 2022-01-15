В ПФР разъяснили, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2022 году

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, какие семьи могут рассчитывать на выплаты для содержания детей в 2022 году. Так, прежде всего дотации от государства положены неработающим беременным и молодым мамам, возраст ребёнка которых — не более трёх месяцев.

"Выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня её увольнения. Само увольнение при этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката", — отметили в ПФР.

Размер ежемесячной выплаты для этой категории женщин составляет 708,23 рубля. Уточняется, что аналогичная помощь предназначается для усыновителей ребёнка, которому ещё не исполнилось трёх месяцев. Кроме того, безработные родители имеют право претендовать на единовременное пособие, составляющее 18 886 рублей. На такую же выплату могут претендовать и приёмные родители или опекуны.

Россиянам также могут назначить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком, возраст которого составляет не более полутора лет. Речь идёт о матерях, потерявших работу во время беременности или декрета, а также родителях, которые обучаются очно. Стоит отметить, что данное пособие назначат, если получатель не оформился как безработный.

"Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, — 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Минимально — 7 082,85 рубля в месяц, максимально — 14 166 рублей в месяц", — пояснили в ПФР.

На единовременную дотацию в размере 29 908 рублей также могут рассчитывать беременные со сроком не менее 180 дней, если их супруга призвали в армию. На аналогичную выплату могут претендовать россиянки в положении, если их мужья учатся на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения.