В Москве заметили занесённых в Красную книгу уток-мандаринок
Эти птицы обитают в бассейне реки Амур, для европейской территории России вид нетипичен.
Утка-мандаринка © mos.ru / Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
В Москве на территории природно-исторического парка "Останкино" заметили уток-мандаринок, которые занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что мандаринки уже прилетали в Москву. В августе прошлого года их видели в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, а в январе 2020 года — на Нижнем Кузьминском пруду. Однако стоит подчеркнуть, что эти утки живут в бассейне реки Амур, на территории России — преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях. Для европейской территории РФ этот вид птиц нетипичен.
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