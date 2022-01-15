В Москве заметили занесённых в Красную книгу уток-мандаринок

В Москве на территории природно-исторического парка "Останкино" заметили уток-мандаринок, которые занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что мандаринки уже прилетали в Москву. В августе прошлого года их видели в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, а в январе 2020 года — на Нижнем Кузьминском пруду. Однако стоит подчеркнуть, что эти утки живут в бассейне реки Амур, на территории России — преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях. Для европейской территории РФ этот вид птиц нетипичен.