НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве заметили занесённых в Красную книгу уток-мандаринок

Эти птицы обитают в бассейне реки Амур, для европейской территории России вид нетипичен.

15 января, 14:52
<p>Утка-мандаринка © <a href="https://www.mos.ru/news/item/101187073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos.ru</a> / Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы</p>

Утка-мандаринка © mos.ru / Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве на территории природно-исторического парка "Останкино" заметили уток-мандаринок, которые занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что мандаринки уже прилетали в Москву. В августе прошлого года их видели в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, а в январе 2020 года — на Нижнем Кузьминском пруду. Однако стоит подчеркнуть, что эти утки живут в бассейне реки Амур, на территории России — преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях. Для европейской территории РФ этот вид птиц нетипичен.

За 2021 год численность амурских тигров выросла на треть

За 2021 год численность амурских тигров выросла на треть

Ранее Лайф рассказывал, что спасатели из Еврейской АО вызволили из-под бетонных плит собаку и двух щенят. Семья хвостатых замерзала в канаве с Нового года. Её подкармливали добрые женщины, а когда мать малышей перестала выходить за едой, обратились в МЧС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1