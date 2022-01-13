Спасатели из Еврейской АО вызволили из-под бетонных плит собаку и двух щенят © Instagram / mchseao

Спасатели из Еврейской автономной области вызволили из-под бетонных плит собаку и двух её щенят, которые чуть не погибли от голода. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"Сразу три жизни удалось сегодня спасти! Собачья семья замерзала в канаве под бетонными плитами с Нового года. Их подкармливали добрые женщины. Сегодня они обратились к спасателям за помощью: четвероногая мать перестала выходить за едой", — отметили в ведомстве.

Операция по спасению заняла почти три часа. Сотрудникам МЧС пришлось изготовить многометровый инструмент, обмотать его ветошью, расчистить территорию от снега и долго и осторожно выманивать животных. Спасатели отметили, что щель, в которую забились четвероногие, сквозная, но очень узкая — около 30 сантиметров в ширину и примерно 10 метров в длину. Животные находились в середине прохода, а взрослая собака постоянно сдирала ветошь, из-за чего приходилось начинать заново. После того как собак достали, бетонную щель загерметизировали с двух сторон.

Теперь четвероногие находятся в тепле у волонтёров, но малыши быстро подрастут, и им нужен будет свой дом. Спасатели призвали местных жителей обращаться к ним за питомцами.