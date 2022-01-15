В Пекине за три недели до начала Олимпиады выявили первый случай заражения "омикроном"
Круг контактных лиц заболевшего уже установлен, все они также изолированы. Несколько дней назад новая мутация ковида была зафиксирована в китайском Тяньцзине.
Фото © ТАСС / ЕРА / ROMAN PILIPEY
В Пекине выявлен первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в сообщении, распространённом местным Центром по контролю и профилактике заболеваний. Отметим, что 4 февраля в столице Китая стартуют зимние Олимпийские игры.
Заражённый был выявлен в районе Хайдянь, на северо-западе города. Уточняется, что на данный момент уже удалось установить круг его контактных лиц, все они также изолированы.
Отметим, что первый в Поднебесной случай инфицирования "омикроном" был зафиксирован 13 декабря в Тяньцзине, расположенном в 150 километрах от Пекина. Сообщалось, что заразившийся приехал из-за рубежа. Сама болезнь у него протекала бессимптомно.
Ранее сообщалось, что в Польше зафиксировали две первые смерти от "омикрона". Как сообщили в Минздраве республики, всего же данным вариантом ковида в стране сейчас заражено 193 человека.
Комментариев: 0