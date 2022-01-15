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В Пекине за три недели до начала Олимпиады выявили первый случай заражения "омикроном"

Круг контактных лиц заболевшего уже установлен, все они также изолированы. Несколько дней назад новая мутация ковида была зафиксирована в китайском Тяньцзине.

15 января, 14:49

Фото © ТАСС / ЕРА / ROMAN PILIPEY

В Пекине выявлен первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в сообщении, распространённом местным Центром по контролю и профилактике заболеваний. Отметим, что 4 февраля в столице Китая стартуют зимние Олимпийские игры.

Заражённый был выявлен в районе Хайдянь, на северо-западе города. Уточняется, что на данный момент уже удалось установить круг его контактных лиц, все они также изолированы.

ВОЗ: Наибольший риск при заражении "омикроном" грозит непривитым и пожилым

ВОЗ: Наибольший риск при заражении "омикроном" грозит непривитым и пожилым

Отметим, что первый в Поднебесной случай инфицирования "омикроном" был зафиксирован 13 декабря в Тяньцзине, расположенном в 150 километрах от Пекина. Сообщалось, что заразившийся приехал из-за рубежа. Сама болезнь у него протекала бессимптомно.

Ранее сообщалось, что в Польше зафиксировали две первые смерти от "омикрона". Как сообщили в Минздраве республики, всего же данным вариантом ковида в стране сейчас заражено 193 человека.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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