В Пекине за три недели до начала Олимпиады выявили первый случай заражения "омикроном"

В Пекине выявлен первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в сообщении, распространённом местным Центром по контролю и профилактике заболеваний. Отметим, что 4 февраля в столице Китая стартуют зимние Олимпийские игры.

Заражённый был выявлен в районе Хайдянь, на северо-западе города. Уточняется, что на данный момент уже удалось установить круг его контактных лиц, все они также изолированы.

Отметим, что первый в Поднебесной случай инфицирования "омикроном" был зафиксирован 13 декабря в Тяньцзине, расположенном в 150 километрах от Пекина. Сообщалось, что заразившийся приехал из-за рубежа. Сама болезнь у него протекала бессимптомно.