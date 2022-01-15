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Ещё одно золото России: Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы в танцах на льду

Серебро из Таллина увозят ещё одни представители нашей страны — Александра Степанова и Иван Букин.

15 января, 14:57

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями чемпионата Европы в соревновании спортивных пар.

Лидеры после первого дня и главные фавориты и в произвольном танце выложились на все 100 процентов, добавив к золоту чемпионата мира победу на континентальном первенстве — 217,96 балла и победа. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин, которые бесподобно показали себя во второй день, набрав в сумме 213,20 балла. Бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Ещё одни представители нашей страны — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — хорошо выступили в произвольном танце и заняли итоговое седьмое место.

Добавим, что наша сборная в Таллине завоевала третью золотую медаль. До этого чемпионами Европы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые были лучшими в соревновании пар, а Марк Кондратюк выиграл свой дебютный чемпионат Европы в состязании мужчин-одиночников.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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