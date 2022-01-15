Лидеры после первого дня и главные фавориты и в произвольном танце выложились на все 100 процентов, добавив к золоту чемпионата мира победу на континентальном первенстве — 217,96 балла и победа. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин, которые бесподобно показали себя во второй день, набрав в сумме 213,20 балла. Бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Ещё одни представители нашей страны — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — хорошо выступили в произвольном танце и заняли итоговое седьмое место.