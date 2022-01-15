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Блинкен и Боррель по телефону обсудили меры по сдерживанию "российской агрессии"

Госсекретарь США отметил, что дальнейшие якобы деструктивные действия Москвы в адрес Киева "приведут к быстрым, серьёзным и скоординированным последствиям".

15 января, 18:56

Жозеп Боррель и Энтони Блинкен © ТАСС / ЕРА / Wikipedia

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили координацию дальнейших действий в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"[Они] обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнёрами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил РФ на Украине и близ неё", — указано в релизе американского ведомства.

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В свою очередь Блинкен отметил, что дальнейшая якобы агрессия Москвы в адрес Киева "приведёт к быстрым, серьёзным и скоординированным последствиям".

Ранее Виктория Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных США на случай "вторжения РФ" на Украину. Заместитель госсекретаря также указала, что санкции против Москвы со стороны Вашингтона и Европы могут отличаться друг от друга.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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