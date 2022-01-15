Блинкен и Боррель по телефону обсудили меры по сдерживанию "российской агрессии"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили координацию дальнейших действий в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"[Они] обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнёрами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил РФ на Украине и близ неё", — указано в релизе американского ведомства.