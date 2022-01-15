Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о "мгновенном" вступлении в альянс Финляндии и Швеции
Такое обсуждение в странах может начаться в случае "атаки" России на Украину, однако он подчеркнул, что не верит в подобное развитие событий.
Андерс Фог Расмуссен © Wikipedia / World Economic Forum
Финляндия и Швеция смогут мгновенно войти в НАТО, если подадут соответствующий запрос. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.
"Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении, мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день", — передал он послание государствам в интервью финской общественной телерадиокомпании Yle.
Фог Расмуссен подчеркнул, что двери НАТО всегда останутся открытыми, несмотря на требования России наложить вето на расширение блока. Он также предположил, что возможная "атака" РФ на Украину спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции возможность вступления в альянс. При этом экс-генсек признал, что не верит в нападение России.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В настоящее время обе страны сотрудничают с Североатлантическим альянсом как государства-партнёры.
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