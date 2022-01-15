Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о "мгновенном" вступлении в альянс Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция смогут мгновенно войти в НАТО, если подадут соответствующий запрос. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.

"Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении, мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день", — передал он послание государствам в интервью финской общественной телерадиокомпании Yle .

Фог Расмуссен подчеркнул, что двери НАТО всегда останутся открытыми, несмотря на требования России наложить вето на расширение блока. Он также предположил, что возможная "атака" РФ на Украину спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции возможность вступления в альянс. При этом экс-генсек признал, что не верит в нападение России.