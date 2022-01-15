Генерал СБУ Вовк убеждён, что Россия не собирается воевать с Украиной

Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк считает, что многочисленные утверждения СМИ и западных политиков о якобы имеющихся у Москвы сценариях "вторжения" на территорию Незалежной лишь нагнетают информационное пространство на фоне переговоров России и НАТО по безопасности.

"Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно всё. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <…> Сегодня таких намерений у России нет — <…> вести полномасштабную войну против Украины", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Вовка, американские чиновники, включая замгоссекретаря по политическим делам Викторию Нуланд, своими заявлениями накаляют обстановку, чтобы оправдать действия США на Украине. Как отметил генерал, Вашингтон намерен сделать страну "складом оружия и взрывчатки".