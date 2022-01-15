Генерал СБУ Вовк убеждён, что Россия не собирается воевать с Украиной
По его мнению, американские политики, включая замгоссекретаря Викторию Нуланд, своими заявлениями накаляют обстановку, чтобы оправдать действия США на территории Незалежной.
Василий Вовк © Wikipedia
Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк считает, что многочисленные утверждения СМИ и западных политиков о якобы имеющихся у Москвы сценариях "вторжения" на территорию Незалежной лишь нагнетают информационное пространство на фоне переговоров России и НАТО по безопасности.
"Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно всё. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <…> Сегодня таких намерений у России нет — <…> вести полномасштабную войну против Украины", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По мнению Вовка, американские чиновники, включая замгоссекретаря по политическим делам Викторию Нуланд, своими заявлениями накаляют обстановку, чтобы оправдать действия США на Украине. Как отметил генерал, Вашингтон намерен сделать страну "складом оружия и взрывчатки".
Ранее Виктория Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных США на случай "вторжения РФ" на Украину. Заместитель госсекретаря также отметила, что санкции против Москвы со стороны Вашингтона и Европы могут отличаться друг от друга.
Комментариев: 0