Генсек ОДКБ Зась рассказал о действовавших в Казахстане организованных вооружённых группах
Жестокость, которая проявлялась в ходе беспорядков, стала неожиданной не только для стран – членов организации, но и для жителей республики, заметил генерал-лейтенант.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © Сайт ОДКБ
В ходе беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
"Там отмечалось действие групп не только криминального характера — бандитов, мародёров, но и организованных вооружённых групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические", — отметил он в эфире телеканала "Беларусь-1".
Генерал-лейтенант обратил внимание на то, что эти группировки использовали большое количество оружия, часть из которого, "по всей видимости, была заготовлена заранее". Жестокость, проявляемая в ходе протестов, стала неожиданной не только для стран – членов ОДКБ, но и для самих казахстанцев, добавил он.
Также Зась заметил, что ситуация, складывающаяся в зоне ответственности ОДКБ вокруг стран – участниц Договора, диктует необходимость повышать эффективность организации.
Ранее стало известно, что в беспорядках на территории Казахстана погибло 225 человек. Ещё более четырёх тысяч пострадало. Среди жертв столкновений — 19 военных и сотрудников полиции. Ранее стало известно, что их семьям выдадут квартиры в Алма-Ате.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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