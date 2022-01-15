Генсек ОДКБ Зась рассказал о действовавших в Казахстане организованных вооружённых группах

В ходе беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Там отмечалось действие групп не только криминального характера — бандитов, мародёров, но и организованных вооружённых групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические", — отметил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Генерал-лейтенант обратил внимание на то, что эти группировки использовали большое количество оружия, часть из которого, "по всей видимости, была заготовлена заранее". Жестокость, проявляемая в ходе протестов, стала неожиданной не только для стран – членов ОДКБ, но и для самих казахстанцев, добавил он.

Также Зась заметил, что ситуация, складывающаяся в зоне ответственности ОДКБ вокруг стран – участниц Договора, диктует необходимость повышать эффективность организации.