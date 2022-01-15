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У предстоятеля ПЦУ Епифания подтвердился коронавирус

В связи с заболеванием священнослужитель отправится на самоизоляцию и пройдёт амбулаторное лечение.

15 января, 17:22
<p>Фото © <a href="https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/shhodo-hvoroby-predstoyatelya-ptsu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ПЦУ</a></p>

Фото © Пресс-служба ПЦУ

У предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания подтвердили коронавирусную инфекцию. Эта информация появилась на официальном сайте ПЦУ.

"Пресс-служба Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) сообщает, что 15 января 2022 года днём блаженнейший митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошёл полный курс вакцинации", сообщили представители церкви.

Также в пресс-службе уточнили, что в связи с заболеванием Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении и в течение следующей недели не сможет проводить богослужения и принимать прихожан.

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Православная церковь Украины была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путём слияния двух раскольнических организаций.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине подросткам решили платить за вакцинацию от ковида. Граждане Незалежной в возрасте от 12 до 18 лет за обе дозы прививки получат одну тысячу гривен.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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