У предстоятеля ПЦУ Епифания подтвердился коронавирус

У предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания подтвердили коронавирусную инфекцию. Эта информация появилась на официальном сайте ПЦУ.

"Пресс-служба Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) сообщает, что 15 января 2022 года днём блаженнейший митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошёл полный курс вакцинации", — сообщили представители церкви.



Также в пресс-службе уточнили, что в связи с заболеванием Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении и в течение следующей недели не сможет проводить богослужения и принимать прихожан.

Православная церковь Украины была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путём слияния двух раскольнических организаций.