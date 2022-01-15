Шторм чуть не выбросил сухогруз "Санкт-Петербург" на берег в Грузии

Сильный шторм, бушующий на берегу черноморского курорта Махинджаури (близ Батуми) чуть не выбросил на берег российский сухогруз "Санкт-Петербург". Об инциденте сообщает "Sputnik Грузия" .

Судно потеряло управление, и его начало относить волнами от порта. Стоит отметить, что прямо сейчас на побережье Грузии бушует сильнейший шторм, достигающий пяти баллов. В итоге экипажу, к счастью, удалось восстановить управление кораблём. Откуда и куда направлялось судно, пока не известно.