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Шторм чуть не выбросил сухогруз "Санкт-Петербург" на берег в Грузии

К счастью, экипажу удалось восстановить управление кораблём. Откуда и куда направлялось судно, пока не известно.

15 января, 17:19

Дрейфующее судно © Telegram / Sputnik Грузия

Сильный шторм, бушующий на берегу черноморского курорта Махинджаури (близ Батуми) чуть не выбросил на берег российский сухогруз "Санкт-Петербург". Об инциденте сообщает "Sputnik Грузия".

Судно потеряло управление, и его начало относить волнами от порта. Стоит отметить, что прямо сейчас на побережье Грузии бушует сильнейший шторм, достигающий пяти баллов. В итоге экипажу, к счастью, удалось восстановить управление кораблём. Откуда и куда направлялось судно, пока не известно.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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