Генсек ОДКБ Зась: Ввод миротворцев в Казахстан отрезвил горячие головы

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что ввод в Казахстан миротворческих сил отрезвил некоторые горячие головы.

"Сам приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые горячие головы, может быть, сорвал какие-то замыслы, планы. Это оценка тех людей, кто работает в Казахстане. Поэтому способствовало прибытие миротворцев перелому этой ситуации и стабилизации положения", — подчеркнул генерал-лейтенант в эфире телеканала "Беларусь 1".

Как указал Зась, в законности действий миротворцев ОДКБ в Казахстане нет сомнений, так же как и в обращении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощью к организации.

"Мы уверены в одном — само обращение президента Казахстана абсолютно соответствовало тем полномочиям, которые предоставлены ему в этой стране, и было адекватно той ситуации, которая складывалась в государстве. И действия наших миротворцев тоже соответствовали тем правовым документам, правовому полю, которое создано в нашей организации", — объяснил Зась.

Он также добавил, что все желающие добра Казахстану должны приветствовать любые шаги, которые идут на пользу республике. Помимо этого, Зась отметил слаженность и эффективность работы военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии.