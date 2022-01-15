Генсек ОДКБ Зась: Ввод миротворцев в Казахстан отрезвил горячие головы
В законности действий миротворцев ОДКБ в Казахстане нет сомнений, так же как и в обращении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощью к организации, указал генерал-лейтенант.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась © ТАСС / Алеев Егор
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что ввод в Казахстан миротворческих сил отрезвил некоторые горячие головы.
"Сам приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые горячие головы, может быть, сорвал какие-то замыслы, планы. Это оценка тех людей, кто работает в Казахстане. Поэтому способствовало прибытие миротворцев перелому этой ситуации и стабилизации положения", — подчеркнул генерал-лейтенант в эфире телеканала "Беларусь 1".
Как указал Зась, в законности действий миротворцев ОДКБ в Казахстане нет сомнений, так же как и в обращении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощью к организации.
"Мы уверены в одном — само обращение президента Казахстана абсолютно соответствовало тем полномочиям, которые предоставлены ему в этой стране, и было адекватно той ситуации, которая складывалась в государстве. И действия наших миротворцев тоже соответствовали тем правовым документам, правовому полю, которое создано в нашей организации", — объяснил Зась.
Он также добавил, что все желающие добра Казахстану должны приветствовать любые шаги, которые идут на пользу республике. Помимо этого, Зась отметил слаженность и эффективность работы военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии.
"Наверное, не только в наших странах, но и во всём мире оценили оперативность, слаженность, эффективность наших действий, уровень подготовки всех, кто участвовал в этой миротворческой операции. И это произвело положительный эффект и заслужило одобрение. И, самое важное, был положительный результат этих действий", — заключил он.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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