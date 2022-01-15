Супруга экс-защитника "Рубина" Данченко насмерть разбилась в ДТП под Одессой

Супруга украинского футболиста Олега Данченко Виктория погибла в страшном ДТП на трассе под Одессой, сообщает "Телеграф". ДТП произошло в минувшую пятницу, 14 января.

По предварительным данным, 27-летняя Виктория находилась за рулём "мерседеса". Её автомобиль въехал в "киа", затем врезался в эвакуатор и впечатался в отбойник. От полученных травм девушка скончалась на месте — чтобы достать её тело, спасателям пришлось разрезать кузов иномарки. Стоит отметить, что на странице в "Инстаграме" Виктория часто публиковала фото и видео с нарушениями ПДД, в том числе с превышением скорости.







Уточним, что в день трагедии Олег Данченко подписал контракт с луганской "Зарёй" — до 2023 года, но вместо радостного события теперь спортсмену предстоят похороны любимой супруги. Отметим, что Олег и Виктория поженились в Казани в 2020 году, где спортсмен играл за российский "Рубин".