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Супруга экс-защитника "Рубина" Данченко насмерть разбилась в ДТП под Одессой

Автомобиль 27-летней девушки влетел в отбойник после двойного столкновения с легковушками. Чтобы достать тело Виктории, спасателям пришлось разрезать кузов машины.

15 января, 16:49
<p><em style="font-style: italic;">Олег Данченко с супругой Викторией</em> © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bo3pzULAhHL/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">meuwmiu</a></p>

Олег Данченко с супругой Викторией © Instagram/meuwmiu

Супруга украинского футболиста Олега Данченко Виктория погибла в страшном ДТП на трассе под Одессой, сообщает "Телеграф". ДТП произошло в минувшую пятницу, 14 января.

По предварительным данным, 27-летняя Виктория находилась за рулём "мерседеса". Её автомобиль въехал в "киа", затем врезался в эвакуатор и впечатался в отбойник. От полученных травм девушка скончалась на месте — чтобы достать её тело, спасателям пришлось разрезать кузов иномарки. Стоит отметить, что на странице в "Инстаграме" Виктория часто публиковала фото и видео с нарушениями ПДД, в том числе с превышением скорости.

  • Кадры с места происшествия © Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області
    Кадры с места происшествия © Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Кадры с места происшествия © Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області
    Кадры с места происшествия © Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області
  • Кадры с места происшествия © Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області
    Кадры с места происшествия © Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області

Кадры с места происшествия © Facebook / Головне управління ДСНС України в Одеській області

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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