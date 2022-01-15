Генсек ОДКБ Зась сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни

На сегодняшний день говорить о полной нормализации обстановки в Казахстане ещё рано, но ситуация уже выправляется. Об этом сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Он отметил, что в некоторых регионах республики ещё не отменён режим чрезвычайного положения.

"Но вместе с тем ситуация выправляется, перелом уже наступил, и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни", — добавил Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

При этом генсек ОДКБ отметил, что сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб предстоит ещё много работы. По крайней мере, по его словам, беспрецедентных событий на территории республики больше не происходит.