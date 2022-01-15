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Генсек ОДКБ Зась сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни

По крайней мере, беспрецедентных событий на территории республики больше не происходит. При этом сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб предстоит ещё много работы.

15 января, 16:59

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

На сегодняшний день говорить о полной нормализации обстановки в Казахстане ещё рано, но ситуация уже выправляется. Об этом сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Он отметил, что в некоторых регионах республики ещё не отменён режим чрезвычайного положения.

"Но вместе с тем ситуация выправляется, перелом уже наступил, и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни", — добавил Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

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При этом генсек ОДКБ отметил, что сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб предстоит ещё много работы. По крайней мере, по его словам, беспрецедентных событий на территории республики больше не происходит.

Ранее Лайф сообщал, что в беспорядках на территории Казахстана погибло 225 человек. Ещё более четырёх тысяч пострадало. Среди жертв столкновений — 19 военных и сотрудников полиции.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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