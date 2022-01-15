На Японию обрушилось цунами после пробуждения подводного вулкана
Сообщается о волнах высотой 1,2 метра, зафиксированных у побережья острова Амами.
Фото © Shutterstock
На Японию обрушилось цунами с волнами высотой 1,2 метра после извержения подводного вулкана у островов Тонга в Полинезии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Волны достигли берегов Страны восходящего солнца спустя несколько минут после опубликованного предупреждения местного метеорологического управления. В нём указывалось, что цунами с волнами высотой до трёх метров может навредить японским островам Амами и Токара в Тихом океане.
Волны высотой 1,2 метра зафиксированы на побережье острова Амами, на юго-западе Японии. Кроме того, цунами высотой от 30 до 90 сантиметров наблюдаются по всему тихоокеанскому побережью страны.
Также о вероятности стихийного бедствия заявили в газете Japan Times.
"Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы", — говорится в материале газеты.
Кроме того, о вероятном цунами предупреждены жители США. Угроза сохраняется для нескольких штатов, в частности Аляски, Вашингтона, Калифорнии, Орегона и Гавайев.
Ранее Лайф рассказывал, что часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения. Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.
Комментариев: 0