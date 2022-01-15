Полиция Нижегородской области заинтересовалась танцем полуголой девушки на фоне часовни

В Нижегородской области полуголая девушка станцевала у шеста на фоне часовни © VK / Типичный Дзержинск / Алёна Кацан

В Нижегородской области полуголая танцовщица Алёна Кацан станцевала на шесте в сквере на пилоне. Причём на видео, которое опубликовано в паблике "Типичный Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте", позади девушки виднеется стена часовни.

Девушка в разгар зимы в майке, легинсах, закрывающих лишь одну ногу, и туфлях на шпильках станцевала под музыку на камеру.

Однако не все остались в восторге от её выступления, ведь "в зоне видимости расположена постройка религиозного назначения", отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Полицейские в настоящий момент изучают видео, передаёт "Подъём". В то же время в местной епархии заявили, что ничего плохого в записи с танцем девушки нет. Из ролика трудно сделать какой-либо вывод о ней, отметил пресс-секретарь митрополии Алексий Пестрецов.

"В ролике танцует девушка… Танцует — и всё. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось", — сказал он в беседе с NewsNN.