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Норвежцы признали "захватническую" русскую горбушу суперфудом

В прошлом году эту рыбу в стране называли "русским захватчиком", теперь же её считают деликатесом.

15 января, 16:27

Фото © ТАСС / Федосеев Лев

Норвежские эксперты признали, что ошибочно назвали горбушу "русским захватчиком", угрожающим экосистеме, и нарекли её "суперфудом", способным принести большую прибыль стране. Об этом сообщает телеканал NRK.

"Горбуша — превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на сёмгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося", — уточнил специалист Турбьерн из научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima.

Напомним, что в воды Норвегии вторглись косяки горбуши. В прошлом году эту рыбу представители NRK назвали "русским захватчиком". По мнению журналистов, она якобы вытесняет других особей, так как побеждает в борьбе за пропитание и жизненное пространство, а также может быть угрозой для местной экосистемы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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