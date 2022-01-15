Норвежцы признали "захватническую" русскую горбушу суперфудом

Норвежские эксперты признали, что ошибочно назвали горбушу "русским захватчиком", угрожающим экосистеме, и нарекли её "суперфудом", способным принести большую прибыль стране. Об этом сообщает телеканал NRK.

"Горбуша — превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на сёмгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося", — уточнил специалист Турбьерн из научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima.

Напомним, что в воды Норвегии вторглись косяки горбуши. В прошлом году эту рыбу представители NRK назвали "русским захватчиком". По мнению журналистов, она якобы вытесняет других особей, так как побеждает в борьбе за пропитание и жизненное пространство, а также может быть угрозой для местной экосистемы.