Норвежцы признали "захватническую" русскую горбушу суперфудом
В прошлом году эту рыбу в стране называли "русским захватчиком", теперь же её считают деликатесом.
Фото © ТАСС / Федосеев Лев
Норвежские эксперты признали, что ошибочно назвали горбушу "русским захватчиком", угрожающим экосистеме, и нарекли её "суперфудом", способным принести большую прибыль стране. Об этом сообщает телеканал NRK.
"Горбуша — превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на сёмгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося", — уточнил специалист Турбьерн из научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima.
Напомним, что в воды Норвегии вторглись косяки горбуши. В прошлом году эту рыбу представители NRK назвали "русским захватчиком". По мнению журналистов, она якобы вытесняет других особей, так как побеждает в борьбе за пропитание и жизненное пространство, а также может быть угрозой для местной экосистемы.
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